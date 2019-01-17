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НАБУ повідомило 6 особам про підозру у розкраданні 98 млн грн "Укрзалізниці"

Новини » Надзвичайні події    17.01.2019 - 17:57
НАБУ повідомило 6 особам про підозру у розкраданні 98 млн грн "Укрзалізниці"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чиновників підозрюють у закупівлі пального за завищеними цінами

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 17 січня повідомили шести особам про підозру у заволодінні понад 98 млн грн ПАТ "Укрзалізниця" в результаті закупівлі пального за завищеними цінами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ

Як зазначається, про підозри повідомлено:

  • начальнику філії "ЦТС "Ліски" ПАТ "Укрзалізниця";
  • головному інженеру філії "ЦТС "Ліски" ПАТ "Укрзалізниця";
  • в.о. начальника Одеського відділення філії "ЦТС "Ліски" ПАТ "Укрзалізниця";
  • головному інженеру Одеського відділення філії "ЦТС "Ліски" ПАТ "Укрзалізниця";
  • двом директорам двох комерційних підприємств. 

Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч.5. ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як встановило слідство, у 2016 році ПАТ "Укрзалізниця" почало реалізацію проекту так званого нового Шовкового шляху, покликаного забезпечити безперебійний транзит вантажів в Азію. За проектом, один із напрямків транзиту пролягав Чорним морем. З цією метою на баланс "Укрзалізниці" були передані два пороми - "Герої Шипки" та "Герої Плевни", - які планувалось використовувати для переправлення морем вантажних вагонів.

На початку 2016 року "Центр транспортного сервісу "Ліски" (входить до складу ПАТ "Укрзалізниця") провів тендер із закупівлі паливно-мастильних матеріалів для потреб цих двох поромів, переможець якого - комерційна компанія - мала поставити 6,743 тис. тон паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 101,5 млн гривень згідно з договором поставки, укладеним в липні 2016 року.

У НАБУ зазначають, що закупівлі за цим договором ЦТС "Ліски" здійснило у грудні 2016 року, усвідомлюючи, що потреби в закупівлі всього законтрактованого обсягу пального немає. По-перше, через технічний стан самих поромів, які потребували суттєвого ремонту, на що пішло б близько року; по-друге, проект "Шовковий шлях" втратив перспективи бути реалізованим, про що організаторам тендеру було відомо. 

Тим не менше, комерційна компанія-переможець тендеру постачає товар, але лише на суму 3 млн грн, натомість отримує від ЦТС "Ліски" 101,5 млн грн.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у серпні 2017 року за власними напрацюваннями. 

Зазначається, що в результаті слідчих дій, проведених детективами НАБУ у взаємодії з ПАТ "Укрзалізниця" та  Державною аудиторською службою України, особи, причетні до вчинення злочину, в серпні 2018 року повернули "Укрзалізниці" незаконно відчуженні кошти. 

Нагадаємо, НАБУ 15 січня повідомило сімом особам про підозру у заволодінні 93,27 млн грн ПАТ "Укрзалізниця".

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