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Суд не обрав запобіжний захід Порошенко

Україна, Середа 08 липня 2020 оновлено 17:02
Суд не обрав запобіжний захід Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Раніше звинувачення відмовилося від запобіжного заходу

Печерський районний суд Києва не обрав запобіжний захід п'ятого президенту Петру Порошенку. Раніше прокурори відмовилися від запобіжного заходу у зв'язку з завершенням розслідування.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк, розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку було залишено без розгляду в зв'язку з закінченням досудового розслідування.

Спочатку прокурор попросив обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн гривень, однак пізніше звинувачення змінило вимоги і просив відпустити його на час слідства під особисте зобов'язання до 10 липня.

Нагадаємо, Порошенку закидають тиск на главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка в 2018 році - нібито в результаті цього він перевищив службові повноваження, призначивши першим заступником Сергія Семочка.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 червня п'ятому президенту України оголосили про підозру у Державному бюро розслідувань.

Також повідомлялося, що ДБР відкрило проти Порошенка 20 кримінальних проваджень.

Крім цього, ще в грудні 2019 року Держбюро почало розслідування можливої державної зради Порошенка.

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