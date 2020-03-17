Дело Гандзюк: суд избрал меру пресечения Левину

Фото: Алексей Левин (скрин slidstvo.info)

Левина арестовали до 2 апреля без альтернативы залога

Печерский районный суд города Киева арестовал подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина до 2 апреля. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Левина арестовали до 2 апреля без альтернативы залога.

Напомним, 16 марта была завершена экстрадиция Алексея Левина, которого подозревают в организации нападения на Екатерину Гандзюк, из Болгарии. Сотрудниками Нацбюро Интерпола в установленном порядке он был доставлен и передан сотрудникам Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора.

Кроме того, на прошлой неделе апелляционный суд болгарского Бургаса вынес окончательное решение об экстрадиции Левина. В частности, суд отклонил все доводы стороны защиты, которая пыталась обжаловать экстрадицию фигуранта резонансного дела.

В Офисе генпрокурора сразу заявили, что экстрадиция Левина ускорит расследование дела Гандзюк.