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СБУ підтвердила екстрадицію Левіна

Новини » Надзвичайні події     16.03.2020 - 17:11
СБУ підтвердила екстрадицію Левіна
Фото: Олексій Левін (скрін slidstvo.info)

Левіна помістять в ізолятор тимчасового утримання

Сьогодні, 16 березня, була завершена екстрадиція Олексія Левіна, підозрюваного в організації нападу на Катерину Гандзюк, з Болгарії. Про це йдеться в повідомленні прес-центру Служби безпеки України.

Повідомляється, що літак з Левіним на борту прибув до Києва.

"Працівниками Національного бюро Інтерполу в установленому порядку його доставлено і передано співробітникам Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора. По прибуттю в Україну Москаленка (Левіна) доставлять до місця тимчасового тримання. Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше про екстрадицію Левіна повідомило джерело РБК-Україна в правоохоронних органах.

Нагадаємо, минулого тижня апеляційний суд болгарського Бургаса виніс остаточне рішення про екстрадицію Левіна. Зокрема, суд відхилив всі доводи сторони захисту, яка намагалася оскаржити екстрадицію фігуранта резонансної справи.

В Офісі генпрокурора відразу заявили, що екстрадиція Левіна прискорить розслідування справи Гандзюк.

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