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Ще одному екс-нардепу оголосили підозру через компенсації на житло

Новини » Політика     18.12.2019 - 14:43
Ще одному екс-нардепу оголосили підозру через компенсації на житло
Ілюстративне фото (facebook.com/sap.gov.ua)

Колишній нардеп з квартирою в Києві незаконно отримав понад 360 тис. гривень

Антикорупційні органи оголосили підозру ще одному колишньому нардепу, який незаконно отримував компенсації на житло в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що нардеп VIII скликання незаконно отримав компенсацію на витрати з наймання номеру в готелі "Київ", хоча отримав у спадок квартиру в столиці. За даними слідства, колишній депутат приховав цей факт і отримав понад 360 тис. гривень на проживання в Києві.

"Колишньому обранцю інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки", - йдеться в повідомленні.

У той же час САП не розкриває імені підозрюваного.

Ще одному екс-нардепу оголосили підозру через компенсації на житло

Нагадаємо, вчора детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому нардепу VIII скликання, який отримав компенсацію на житло майже 740 тис. гривень. За даними ряду ЗМІ, цим колишнім депутатом є Дмитро Колесніков, який входив у фракцію "Опозиційного блоку".

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