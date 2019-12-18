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Стали відомі імена екс-нардепів, яким НАБУ оголосило підозру

Новини » Політика     18.12.2019 - 15:42
Стали відомі імена екс-нардепів, яким НАБУ оголосило підозру
Фото: Руслан Сольвар та Дмитро Колесников (колаж РБК-Україна)

В незаконному отриманні компенсацій підозрюють Колеснікова і Сольвара

Антикорупційні органи підозрюють в отриманні незаконної компенсації витрат на житло в Києві колишніх нардепів Руслана Сольвара і Дмитра Колеснікова. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За словами джерела, колишній нардеп від БПП Руслан Сольвар підозрюється в незаконному отриманні компенсацій на номер у готелі "Київ", хоча отримав у спадок квартиру в столиці. Слідство стверджує, що Сольвар приховав цей факт і незаконно отримав понад 360 тис. гривень.

Відзначимо, вчора детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому нардепу VIII скликання, який теж отримав компенсацію на номер у готелі "Київ" у розмірі майже 740 тис. гривень. За даними джерела, підозру оголосили представнику "Опозиційного блоку" Дмитру Колеснікову.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що директор НАБУ Артем Ситник програв апеляцію в Рівненському суді та був визнаний винним у корупції. Відзначимо, що мова йде про його відпочинок, який оплачували треті особи на суму близько півмільйона гривень. Згідно із законодавством, Ситник повинен був відобразити це у своїй декларації.

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Новини України Дмитро КолєсніковподозрениеНАБУ
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