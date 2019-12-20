Вже третьому екс-нардепу оголосили підозру через компенсації на житло

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Екс-депутат незаконно отримав 367 тис. гривень виплат

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили ще одному народному депутату України VIII скликання про підозру у незаконному отриманні 367 тис. гривень компенсації за винайм житла у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Окрім того, вказаному ексдепутату інкриміновано вчинення ще одного злочину – а саме внесення недостовірних відомостей до декларацій за 2016–2017 роки.



Так, слідством встановлено, що колишній народний депутат із кінця 2016 року проживав у власній квартирі у Києві. Попри це він продовжував отримувати компенсацію за нібито сплачувану вартість оренди номера у готелі "Київ". За лютий 2018 року - серпень 2019 року екс-депутат незаконно отримав 367 тис. гривень виплат.



Крім того, встановлено, що колишній депутат у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік свідомо не зазначив фактичне набуття у власність вищевказаної квартири, вартість якої сягає близько 10,91 млн гривень (нерухомість зареєстровано на близьку особу) та дороговартісних предметів побуту. А у декларації за 2017 рік колишній народний обранець не вказав 5,24 млн грн доходів та видатків у розмірі 5,19 млн грн у зв’язку з придбанням квартири.



Колишньому нардепу інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ст. 366-1 (Декларування недостовірної інформації) та ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).



Раніше антикорупційні органи оголосили підозру двом колишнім нардепам, які незаконно отримували компенсації на житло в Києві.

РБК-Україна писало, що за даними ЗМІ, одним із депутатів є Дмитро Колесніков, який входив у фракцію "Опозиційного блоку".