Суд обрав запобіжний захід екс-нардепу по справі розкрадань в УЗ

Фото: Валерій Іщенко (zik.ua)

ВАКС залишив Валерія Іщенко під домашнім арештом

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав колишньому народному депутату України Валерію Іщенко запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на два місяці у справі про розкраданні коштів "Укрзалізниці". Про це повідомили в прес-службі ВАКС.

Повідомляється, що ВАКС задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

"Крім домашнього арешту, який полягає в забороні підозрюваному залишати житло з 22:00 до 06:00, слідчий суддя відповідною постановою поклала на підозрюваного додаткові обов'язки. Серед них, зокрема, не залишати населений пункт, у якому він зареєстрований/проживає без дозволу детектива, прокурора або суду", - йдеться в повідомленні.

Також Іщенко повинен здати на зберігання свій закордонний паспорт, а також повинен утриматися від спілкування з особами, які працювали з 2015 по нинішній період в "Укрзалізниці" та іншими підозрюваними по цій справі.

Нагадаємо, Валерія Іщенко підозрюють у заволодінні 20 млн гривень "Укрзалізниці". Крім Іщенко підозрюються його фінансовий радник і колишній позаштатний радник глави Адміністрації президента.