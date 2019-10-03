НАБУ підозрює трьох посадовців в участі у корупційній схемі "Укрзалізниці"

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Двоє директорів та бухгалтер комерційних компаній підозрюються у відчуженні 20 млн гривень

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили трьом посадовцям комерційних компаній про підозру в участі у корупційній схемі на ПАТ "Укрзалізниця". Про це передає прес-служба НАБУ.

У незаконному відчуженні 20 млн гривень внаслідок діяльності схеми НАБУ підозрює двох директорів та бухгалтера компаній. Відомо, що Бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили схему ще влітку 2016 року.

Вона полягала в наступному: держпідприємство "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України" протягом 2014-2016 років закуповувало шпали та бруси за цінами на 80% вищими за середньоринкові.

"Закупівлі здійснювали через низку комерційних компаній, підконтрольних особі, яка у подальшому виконувала обов’язки директора філії. У результаті "Укрзалізниця" незаконно переплатила понад 13 млн гривень", - повідомили в НАБУ.

Один із керівників цих компаній визнав свою провину та у 2017 уклав угоду зі слідством. Обвинувальний вирок, винесений судом на підставі цієї угоди, набув законної сили і передбачав конфіскацію в дохід держави 20 млн гривень.

Слідство ініціювало накладення арешту на кошти компаній, задіяних у корупційній схемі. Йшлося про ці 20 млн гривень. Судами арешт було накладено. Проте представники компаній відчужили арештовані кошти на користь третіх осіб.

"Детективи НАБУ та прокурори САП дізналися від Державної виконавчої служби про неможливість виконання вироку суду в частині конфіскації на користь державного бюджету України коштів через їхню відсутність на рахунках підприємств", - додали в НАБУ.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук нещодавно звинуватив менеджмент "Укрзалізниці" в корупції.