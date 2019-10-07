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Суд избрал меру пресечения экс-нардепу по делу хищений в УЗ

Новости » Общество    07.10.2019 - 16:04
Суд избрал меру пресечения экс-нардепу по делу хищений в УЗ
Фото: Валерий Ищенко (zik.ua)

ВАКС оставил Валерия Ищенко под домашним арестом

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал бывшему народному депутату Украины Валерию Ищенко меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца по делу о хищении средств "Укрзализныци". Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Сообщается, что ВАКС удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Кроме домашнего ареста, который заключается в запрете подозреваемому покидать жилье с 22:00 до 06:00, следственный судья соответствующим постановлением возложила на подозреваемого дополнительные обязанности. Среди них, в частности, не оставлять населенный пункт, в котором он зарегистрирован/проживает без разрешения детектива, прокурора или суда", - говорится в сообщении.

Также Ищенко должен сдать на хранение свой загранпаспорт, а также должен воздержаться от общения с лицами, работавшими с 2015 по нынешний период в "Укрзализныце" и другими подозреваемыми по данному делу.

Напомним, Валерия Ищенко подозревают в завладении 20 млн гривен "Укрзализныци". Кроме Ищенко подозреваются его финансовый советник и бывший внештатный советник главы Администрации президента.

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