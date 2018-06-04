Сущенка можуть обміняти на керівника "РИА Новости Украина" Вишинського, - Фейгін

За словами Фейгіна, винесений Сущенку вирок відкриває вікно для його обміну на Вишинського

Українського журналіста Романа Сущенка можуть обміняти на керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Про це сьогодні, 4 червня 2018 року, після винесення вироку, заявив представник Сущенка в Європейському суді з прав людини Марк Фейгін, повідомляє РБК.

Так, за словами Фейгіна, винесений Сущенку вирок відкриває вікно для його обміну на Вишинського.

"Можливості для обміну Романа Сущенка на Кирила Вишинського є. Я вважаю, що цим потрібно скористатися негайно", - заявив Фейгін.

Крім того, повідомляється, що адвокат Вишинського Андрій Доманський заявив, що готовий брати участь у переговорах з цього обміну, але остаточне рішення приймають політики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сущенка в Російській Федерації засудили до 12 років в'язниці.

Зазначимо, Вишенський був затриманий у Києві 15 травня поточного року співробітниками СБУ. У той же день йому було оголошено підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Крім того, СБУ провела обшуки в офісі "РИА Новости Украина", а також вдома у Вишинського. В ході слідчих дій співробітники СБУ виявили у Вишинського російський паспорт.