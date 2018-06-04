Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Сущенка можуть обміняти на керівника "РИА Новости Украина" Вишинського, - Фейгін

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 17:06
Фото: Роман Сущенко (youtube/FastViralShow screenshot)
Фото: Роман Сущенко (youtube/FastViralShow screenshot)

За словами Фейгіна, винесений Сущенку вирок відкриває вікно для його обміну на Вишинського

Українського журналіста Романа Сущенка можуть обміняти на керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Про це сьогодні, 4 червня 2018 року, після винесення вироку, заявив представник Сущенка в Європейському суді з прав людини Марк Фейгін, повідомляє РБК.

Так, за словами Фейгіна, винесений Сущенку вирок відкриває вікно для його обміну на Вишинського.

"Можливості для обміну Романа Сущенка на Кирила Вишинського є. Я вважаю, що цим потрібно скористатися негайно", - заявив Фейгін.

Крім того, повідомляється, що адвокат Вишинського Андрій Доманський заявив, що готовий брати участь у переговорах з цього обміну, але остаточне рішення приймають політики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сущенка в Російській Федерації засудили до 12 років в'язниці.

Зазначимо, Вишенський був затриманий у Києві 15 травня поточного року співробітниками СБУ. У той же день йому було оголошено підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Крім того, СБУ провела обшуки в офісі "РИА Новости Украина", а також вдома у Вишинського. В ході слідчих дій співробітники СБУ виявили у Вишинського російський паспорт.

Суд у Росії заарештував на 15 діб активістку, затриману з прапором України Порошенко відреагував на вирок Сущенку в РФ
Теги публікації: Російська Федерація, обмін полоненими, Роман Сущенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top