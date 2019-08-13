Суд Херсона відмовився заарештувати судно, яке доставляло паливо в Крим

Херсонський міський суд відмовився задовольнити клопотання Служби безпеки України та прокуратури АР Крим про арешт судна, яке постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба АР Крим.

Як відзначили в прес-службі, засідання суду відбулося сьогодні, 13 серпня.

"Прокуратура АР Крим готує апеляційну скаргу на рішення суду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим, провела обшук в м. Херсон на судні "Марія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів. У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вилга", постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь.

Як повідомляло РБК-Україна, 30 липня Приморський районний суд міста Одеси заарештував російський танкер NEYMA (Nika Spirit), який був затриманий Службою безпеки України спільно з Військовою прокуратурою.

Зазначимо, 25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Nika Spirit, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці у 2018 році. За даними СБУ, саме він брав участь у блокуванні українських кораблів, в результаті чого були затримані 24 моряка.