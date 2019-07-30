Суд заарештував російський танкер Neyma

Фото: танкер NEYMA (dumskaya.net)

Судом накладено арешт на судно разом з вилученими під час обшуку документами

Приморський районний суд міста Одеси заарештував російський танкер NEYMA, який був затриманий Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення головного військового прокурора Анатолія Матіоса у Facebook.

Як повідомляється, за результатами розгляду відповідного клопотання судом було накладено арешт на судно.

"За результатами розгляду відповідного клопотання судом накладено арешт на зазначене судно разом з вилученими під час обшуку документами. Ми це зробили. Крапка!", - повідомив Матіос.

Крім того, він зазначив, що суд перевірив правомірність дій військових прокурорів і слідчих СБУ.

"Український судом перевірено правомірність дій військових прокурорів і слідчих СБУ, а також дотримання ними вимог закону при проведенні 25.07.2019 обшуку вже всім відомого російського танкера NEYMA, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці", - зазначив військовий прокурор.

Також він додав, що російськими ЗМІ поширюється недостовірна інформація про нібито незаконне проведення співробітниками правоохоронних органів України слідчих дій на даному судні без дозволу консула РФ.

"Пояснюю - судно, після проходження ним прикордонного та митного контролю на території України, вважається таким, що має відкритий кордон", - підкреслив Матіос.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Nika Spirit, який блокував українські військові кораблі Керченській протоці у 2018 році. За даними СБУ, саме він брав участь у блокуванні українських кораблів, в результаті чого були затримані 24 моряка.

Після допиту СБУ вирішила відпустити екіпаж російського танкера Neyma, оскільки в ході слідчих дій виявилося, що він не порушував норми Морського права і закони України.

Відзначимо, 25 листопада 2018 року російські військові кораблі атакували українські катера "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу, які намагалися пройти через Керченську протоку. В результаті були захоплені 24 моряки. У зв'язку з цим в Україні було оголошено воєнний стан.