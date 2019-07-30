МЗС Росії прокоментував арешт танкера Neyma

Фото: будівля МЗС Росії (twitter.com/MID_RF)

Оскаржувати рішення влади України про арешт судна його власник повинен

Заступник голови Міністерства закордонних справ Російської Федерації Григорій Карасін заявив, що Росія буде стежити за ситуацією навколо російського танкера Neyma. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, найголовнішим для відомства було звільнення екіпажу танкера.

"Для нас найголовніше було звільнити людей. Наші громадяни моряки вже давно знаходяться вдома. Судно знаходиться в приватному володінні, тому все має вирішити судова інстанція. Ми, природно, будемо уважно стежити, але це вже менш драматично. І я сподіваюся, що тут суд вирішить. І будемо за цим спостерігати", - заявив Карасін.

Крім того, він заявив, що оскаржувати рішення влади України про арешт судна має його власник.

"Треба з'ясовувати, кому воно належить. І приватний власник має право в судовому порядку оскаржувати рішення українських властей. Так що це трохи перейшло в іншу сферу", - заявив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 липня Приморський районний суд міста Одеси заарештував російський танкер NEYMA, який був затриманий Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою.

Крім того, Генеральне консульство Російської Федерації в Одесі направило в Міністерство закордонних справ України ноту з вимогою прояснити ситуацію навколо арешту російського танкера NEYMA.

Нагадаємо, 25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Nika Spirit, який блокував українські військові кораблі Керченській протоці у 2018 році. За даними СБУ, саме він брав участь у блокуванні українських кораблів, в результаті чого були затримані 24 моряка.

Після допиту СБУ вирішила відпустити екіпаж російського танкера Neyma, оскільки в ході слідчих дій виявилося, що він не порушував норми Морського права і закони України.