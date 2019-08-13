Суд Херсона отказался арестовать судно, доставлявшее топливо в Крым

Херсонский городской суд отказался удовлетворить ходатайство Службы безопасности Украины и прокуратуры АР Крым об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба АР Крым.

Как отметили в пресс-службе, заседание суда состоялось сегодня, 13 августа.

"Прокуратура АР Крым готовит апелляционную жалобу на решение суда", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне "Мария", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов. В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

Как сообщало РБК-Украина, 30 июля Приморский районный суд города Одессы арестовал российский танкер NEYMA (Nika Spirit), который был задержан Службой безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой.

Отметим 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Nika Spirit, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году. По данным СБУ, именно он участвовал в блокировании украинских кораблей, в результате чего были задержаны 24 моряка.