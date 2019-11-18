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Поліція Гонконгу пригрозила мітингувальникам застосовувати бойові патрони

Новини » Надзвичайні події     18.11.2019 - 03:01
Поліція Гонконгу пригрозила мітингувальникам застосовувати бойові патрони
Фото: протести в Гонконзі (twitter.com/AP)

Зіткнення в Гонконзі в ніч на 18 листопада зосередилися біля Політехнічного університету

У ніч на понеділок, 18 листопада, поліція Гонконгу оточила сотні протестувальників всередині Політехнічного університету і пригрозила застосувати бойові патрони. Про це передає Reuters.

Наголошується, що це сталося після того, як антиурядові демонстранти поранили в плече співробітника поліції. Більшість протестуючих - студенти, які у відповідь на оточення поліцією застосували бензинові бомби і цеглу, яку кидали саморобними катапультами.

Сотні протестувальників в Гонконзькому політехнічному університеті намагаються протистояти натиску поліцейської бронетехніки в запеклих боях, які тривають цілий день і всю ніч.

Поліція погрожувала стріляти бойовими патронами, якщо протестувальники не припинять кидати вогонь і камені. Десятки демонстрантів вже отримали поранення, у деяких студентів опіки від хімікатів, котрі були підмішані у воду з водометів.

Нагадаємо, в Гонконзі поліція в неділю ввечері, 17 листопада, затримала десятки протестувальників з числа студентів Політехнічного університету.

Демонстранти вже п'ять місяців виступають проти того, що вони називають втручанням Китаю у справи колишньої британської колонії, що отримала автономний статус після повернення до китайського правління в 1997 році. Пекін заперечує втручання у справи Гонконгу і звинувачує іноземний вплив на заворушення.

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