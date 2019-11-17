У Гонконзі затримали десятки протестуючих студентів

Фото: протести в Гонконзі (twitter.com/BastilleGlobal)

Раніше повідомлялося, що в Гонконзі відбулися бійки в студмістечку, поліція розпорошила сльозогінний газ

У Гонконзі поліція в неділю ввечері, 17 листопада, затримала десятки протестувальників з числа студентів Політехнічного університету. Про це повідомила газета South China Morning Post.

Повідомляється, що зараз на території вузу залишаються сотні учасників заворушень, незважаючи на вимогу поліції розійтися. Правоохоронці перекрили прилеглі до кампусу вулиці і блокують усі входи і виходи з університетського містечка. Для переговорів прибули семеро депутатів Законодавчого ради від продемократичної опозиції.

Протестувальники в масках, захисних касках та протигазах закидали поліцейських цеглою, пляшками із запальною сумішшю, обстрілювали їх із саморобних катапульт і луків. Одному офіцеру стріла вп'ялася в ногу.

Крім того, активісти підпалили поліцейський фургон і пішохідний міст біля в'їзду в автомобільний тунель "Крос-харбор" під протокою Вікторія.

В даний час поліцейські продовжують операції по розгону протестувальників, не тільки біля університету, але і в цілому ряді інших районів у материковій частині міста, де відзначені вилазки радикалів. Поліцейські застосовують сльозогінний газ і спецгрузовики з водометами.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що поліція під час протестів в Гонконзі розпорошила сльозогінний газ на території студмістечка.

Після декількох годин перерви під час протестів, коли мітингувальники спали на газонах і в університетській бібліотеці, поліція випустила нові порції сльозогінного газу. Активісти кидали натомість бензинові бомби, деякі підпалювали дерева за межами кампуса.