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Поліція Гонконгу штурмувала Політехнічний університет з протестуючими студентами

Новини » Надзвичайні події     18.11.2019 - 05:20
Поліція Гонконгу штурмувала Політехнічний університет з протестуючими студентами
Фото: протести в Гонконзі (twitter.com/AP)

Штурм університету, в якому знаходилися 200 студентів, тривав цілу ніч

Поліція Гонконгу потрапила в будівлю Політехнічного університету з двома сотнями протестувальників, серед яких більшість студенти. Для цього поліція штурмувала кампус, передає The Associated Press.

Наголошується, що штурм університету тривав всю ніч. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети проти мітингувальників. Попередньо поліцейські оточили територію університету, заблокувавши всі входи і виходи. Університетський кампус, який протестувальники займали протягом декількох днів, штурмовалидень і ніч.

Протестувальники вийшли з кампусу в понеділок вранці після того, як президент Гонконзького політехнічного університету оголосив, що поліція погодилася припинити застосування сили.

Швидше за все, вони хотіли спробувати втекти, проте поліція має намір їх заарештувати.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 18 листопада, поліція Гонконгу оточила сотні протестувальників всередині Політехнічного університету і пригрозила застосувати бойові патрони після того, як антиурядові демонстранти поранили співробітника поліції.

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