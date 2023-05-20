RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суд Гааги осудил объявление РФ о розыске прокурора, выдавшего ордер на Путина

Фото: суд Гааги осудил действия РФ (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Международный уголовный суд озабочен необоснованными и неоправданными принудительными мерами со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МКС.

Что предшествовало

В марте этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовской-Беловой. Суд в Гааге признал их виновными в незаконной депортации украинских детей в РФ.

Согласно решению суда, теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС.

Однако россияне в своей привычной манере начали придумывать новые шествия и объявили в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана, который поспособствовал выдаче ордера на арест российского диктатора.

Кроме того, в Госдуме РФ даже подготовили поправки в закон "О безопасности", запрещающие деятельность Международного уголовного суда, а также деятельность международных органов, направленную против РФ и ее граждан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныМКС