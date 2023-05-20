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Суд Гааги засудив оголошення РФ про розшук прокурора, який видав ордер на Путіна

Фото: суд Гааги засудив дії РФ (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Міжнародний кримінальний суд стурбований необґрунтованими та невиправданими примусовими заходами з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МКС.

Що передувало

В березні цього року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Суд у Гаазі визнав їх винними у незаконній депортації українських дітей до РФ.

Згідно з рішенням суду, тепер Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Однак росіяни у своїй звичній манері почали вигадувати нові ходи та оголосили в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Ахмада Хана., який посприяв видачі ордера на арешт російського диктатора.

Крім того, в Держдумі РФ навіть підготували поправки до закону "Про безпеку", що забороняють діяльність Міжнародного кримінального суду, а також діяльність міжнародних органів, спрямовану проти РФ та її громадян.

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Війна Росії проти УкраїниМКС