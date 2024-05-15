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Суд Евросоюза отказался снимать санкции против Российского фонда прямых инвестиций

Среда 15 мая 2024 22:57
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Суд Евросоюза отказался снимать санкции против Российского фонда прямых инвестиций Архивное фото: суд Евросоюза отказался снимать санкции против Российского фонда прямых инвестиций (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Европейском союзе отказались снимать ранее введенные санкции против Российского фонда прямых инвестиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что Российский фонд прямых инвестиций в своем иске требовал снять с него санкции из-за того, что ЕС якобы не имел достаточных фактических оснований для их введения.

Еще в сентябре 2023 года представитель Европейской комиссии заявлял, что санкции против фонда направлены на ослабление финансовой системы РФ.

Однако суд отказался удовлетворять иск Российского фонда прямых инвестиций. Ограничения против фонда были введены в марте 2022 года.

Российский фонд прямых инвестиций

Суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, созданный правительством России в 2011 году для инвестиций в ведущие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики.

Санкции против России и Беларуси обжалуют в судах

ЕС ввел ряд санкций против России и Беларуси, однако лица, попавшие под ограничения, имеют возможность обжаловать такие решения.

К примеру, в апреле стало известно, что суд ЕС удовлетворил иски российских олигархов Петра Авена и Михаила Фридмана, однако санкции Евросоюза все равно остаются против них в силе.

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