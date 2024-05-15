Суд Євросоюзу відмовився знімати санкції проти Російського фонду прямих інвестицій

У Європейському союзі відмовилися знімати раніше введені санкції проти Російського фонду прямих інвестицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду .

Зазначається, що Російський фонд прямих інвестицій у своєму позові вимагав зняти з нього санкції через те, що ЄС нібито не мав достатніх фактичних підстав для їх введення.

Ще у вересні 2023 року представник Європейської комісії заявляв, що санкції проти фонду спрямовані на ослаблення фінансової системи РФ.

Однак суд відмовився задовольняти позов Російського фонду прямих інвестицій. Обмеження проти фонду було введено в березні 2022 року.

Російський фонд прямих інвестицій

Суверенний інвестиційний фонд Російської Федерації, створений урядом Росії в 2011 році для інвестицій у провідні компанії найбільш швидкозростаючих секторів економіки.