Суд ЄС скасував договір про обмін даними між Євросоюзом і США

Тепер тисячі компаній можуть бути змушені припинити зберігати інформацію про резидентів ЄС на серверах в США у зв'язку з рішенням Європейського суду. Суд постановив, що трансфер даних піддає європейців ризику стеження з боку влади США.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Це рішення скасовує договір про обмін даними між Євросоюзом і США - Privacy Shield. Між тим воно створить юридичні перешкоди і може призвести до збоїв операцій тисяч транснаціональних компаній, які ведуть свою діяльність в США і Європі.

В залежності від того, як буде застосовуватися постанова суду, деякі з них, включаючи Facebook Inc., Alphabet Inc. і Apple Inc., можуть бути поставлені перед вибором: перенести дата-центри в Європу, що є дорогим процесом, або припинити вести бізнес в регіоні.

