ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп пригрозив ЄС і Китаю новими митами

Новини » Політика     06.06.2020 - 11:25
Трамп пригрозив ЄС і Китаю новими митами
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Причиною стали тарифи на постачання лобстерів з США

Президент США Дональд Трамп пригрозив ввести мита на автомобілі з ЄС, а також ряд товарів з Китаю. Він вимагає, щоб Брюссель і Пекін не скасовували митні збори на американські лобстери.

Про це повідомляє Reuters.

Він уже доручив главі Національної ради з торгівлі при Білому домі Пітеру Наварро визначити, на які категорії товарів, які поставляються Китаєм в США, будуть введені нові мита

"Якщо Європейський союз негайно не скасує це мито, то ми введемо мита на їхні машини. Це буде "еквівалент плюс", - заявив президент.

При цьому американський лідер наголосив, що ЄС швидко скасує мито на омарів з США.

Додамо, мито - грошовий збір, вид податку, що стягується державою з фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що ведення додаткових мит на товари з Китаю є одним із варіантів відповіді на запізніле стримування Пекіном поширення коронавірусу.

Зазначимо, що ЄС заявляв, що введе контрзаходи у відповідь на нові мита на ряд європейських товарів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиЕвросоюзпошлиныКитай
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся