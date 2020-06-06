Трамп пригрозив ЄС і Китаю новими митами

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Причиною стали тарифи на постачання лобстерів з США

Президент США Дональд Трамп пригрозив ввести мита на автомобілі з ЄС, а також ряд товарів з Китаю. Він вимагає, щоб Брюссель і Пекін не скасовували митні збори на американські лобстери.

Про це повідомляє Reuters.

Він уже доручив главі Національної ради з торгівлі при Білому домі Пітеру Наварро визначити, на які категорії товарів, які поставляються Китаєм в США, будуть введені нові мита

"Якщо Європейський союз негайно не скасує це мито, то ми введемо мита на їхні машини. Це буде "еквівалент плюс", - заявив президент.

При цьому американський лідер наголосив, що ЄС швидко скасує мито на омарів з США.

Додамо, мито - грошовий збір, вид податку, що стягується державою з фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що ведення додаткових мит на товари з Китаю є одним із варіантів відповіді на запізніле стримування Пекіном поширення коронавірусу.

Зазначимо, що ЄС заявляв, що введе контрзаходи у відповідь на нові мита на ряд європейських товарів.

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Автор: Анастасия Рокитна