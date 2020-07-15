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Трамп звинуватив Євросоюз в експлуатації США

Вашингтон, Середа 15 липня 2020 11:24
Трамп звинуватив Євросоюз в експлуатації США
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)
Автор: Андрій Козловський

Американський лідер заявив, що ЄС "ніколи не ставився до США добре"

Президент США Дональд Трамп звинуватив Євросоюз в експлуатації Сполучених Штатів і несправедливе ставлення до американців. Також глава держави заявив, що ЄС і США знаходяться у "величезній економічній конкуренції".

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Таким чином, в ході виступу перед журналістами у Білому домі американський лідер заявив, що ЄС "ніколи не ставився до США добре".

"Європейський Союз був створений для того, щоб використовувати у своїх інтересах Сполучені Штати. Вони були створені, і вони використовують США", - сказав Трамп.

Пізніше він додав, що все ж відносини США з ЄС "дуже хороші", а проблеми, які існують пов'язані з торгівлею, де європейські країни ставляться до США "дуже погано".

"Цю проблему дуже легко вирішити. Я, насправді, був повністю готовий вирішити її, але у нас почалася епідемія", - додав Трамп.

Раніше Трамп неодноразово критикував Європейський союз і заявляв, що складнощі у відносинах США і Європи пов'язані тарифною війною. Після того США встановили мита на сталь (у розмірі 25%) і алюміній (10%) з Євросоюзу.

Нагадаємо, ЄС заявляв, що введе контрзаходи у відповідь на нові мита на ряд європейських товарів.

Крім того, президент США Дональд Трамп пригрозив ввести мита на автомобілі з ЄС, а також ряд товарів з Китаю.

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