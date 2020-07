Суд ЕС отменил договор об обмене данными между Евросоюзом и США

Теперь тысячи компаний могут быть вынуждены перестать хранить информацию о резидентах ЕС на серверах в США в связи с решением Европейского суда. Суд постановил, что трансфер данных подвергает европейцев риску слежки со стороны властей США.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Это решение отменяет договор об обмене данными между Евросоюзом и США - Privacy Shield. Между тем оно создаст юридические препятствия и может привести к сбоям операций тысяч транснациональных компаний, которые ведут свою деятельность в США и Европе.

В зависимости от того, как будет применяться постановление суда, некоторые из них, включая Facebook Inc., Alphabet Inc. и Apple Inc., могут быть поставлены перед выбором: перенести дата-центры в Европу, что является дорогостоящим процессом, или прекратить вести бизнес в регионе.

