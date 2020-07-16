Суд ЕС отменил договор об обмене данными между Евросоюзом и США

Теперь тысячи компаний могут быть вынуждены перестать хранить информацию о резидентах ЕС на серверах в США в связи с решением Европейского суда. Суд постановил, что трансфер данных подвергает европейцев риску слежки со стороны властей США.
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Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Это решение отменяет договор об обмене данными между Евросоюзом и США - Privacy Shield. Между тем оно создаст юридические препятствия и может привести к сбоям операций тысяч транснациональных компаний, которые ведут свою деятельность в США и Европе.
В зависимости от того, как будет применяться постановление суда, некоторые из них, включая Facebook Inc., Alphabet Inc. и Apple Inc., могут быть поставлены перед выбором: перенести дата-центры в Европу, что является дорогостоящим процессом, или прекратить вести бизнес в регионе.
Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз в эксплуатации Соединенных Штатов и несправедливом отношении к американцам.
Кроме того, Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС, а также ряд товаров из Китая.