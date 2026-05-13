Суд над Ермаком могут использовать в гибридной войне против Украины, - посол ЕС

Судебный процесс над бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком может быть использован в гибридной войне против Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила журналистам на форуме "Дорожная карта по вопросам верховенства права: год после принятия".
"По моему мнению, тот факт, что бывший глава Офиса президента предстал перед Высшим антикоррупционным судом, свидетельствует о том, что антикоррупционные институты работают", - сказала Матернова.
При этом она подчеркнула, что это происходит во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Поэтому я уверена, что, к сожалению, этот факт будет использован в гибридной войне и некоторые воспримут это как доказательство того, что коррупция - это, по сути, часть системы. Те, кто разбирается в реформах, анализирует и знает ситуацию здесь, будут воспринимать это как свидетельство того, что институты, вероятно, являются устойчивыми и зрелыми и способны работать. Я, безусловно, смотрю на это именно так", - отметила посол ЕС.
Напомним, 11 мая НАБУ и САП объявили подозрение бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку.
Следствие связывает Ермака с организованной группой, которая якобы легализовала 460 млн гривен. В материалах фигурируют бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич.
По версии НАБУ и САП, эти средства были получены через коррупционные схемы в энергосекторе и направлены на строительство элитного коттеджного городка "Династия" в Козине под Киевом.
По данным следствия, Ермак, который в материалах фигурирует под псевдонимами "Хирург" или "Андрей", является вероятным выгодоприобретателем одного или двух имений площадью около 1000 кв. м каждый.
Также во время обысков были найдены документы относительно вероятных кадровых назначений в СБУ.
Кроме того, следствие проверяет роль отца подозреваемого, который мог быть привлечен к проекту в 2020-2022 годах.
Заседание суда по этому делу началось вчера, 12 мая, и продолжается сегодня.
Напомним, что расследование продолжается еще с ноября 2025 года, когда у Ермака дома прошли первые обыски. После тех событий он покинул пост руководителя ОП.