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"Суд" у "справі Веджіє Кашка" перенесли через відсутність перекладу постанови

Новини » Суспільство    23.11.2018 - 11:43
"Суд" у "справі Веджіє Кашка" перенесли через відсутність перекладу постанови
Ілюстративне фото (facebook.com/crimeansolidarity)

Слухання перенесли на вівторок, 27 листопада, на 10:00

Так званий "Верховний суд" анексованого Росією Криму переніс засідання по "справі Веджіє Кашка". Про це заявив адвокат Едем Семедляев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Повідомляється, що Семедляев клопотав про перенесення слухання, так як не були надані переклади постанови "Верховного суду" про продовження та апеляційної скарги адвоката.

"Бекір Дегерменджи не повною мірою володіє російською мовою і виявив бажання скористатися правом на переклад", - зазначає видання.

Після розгляду клопотання слухання перенесли на вівторок, 27 листопада, на 10:00.

Раніше РБК-Україна писало, що фігурантів "справи Веджіє Кашка" Бекіра Дегерменджи, Руслана Трубача, Казима Аметова залишили під вартою до 7 грудня. При цьому Асана Чапуха залишили під домашнім арештом.

Також повідомлялося, що серед російських силовиків, які затримували активістів кримськотатарського національного руху у справі Веджіє Кашка", було принаймні двоє колишніх співробітників розформованого спецпідрозділу МВС України "Беркут".

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