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"Суд" по "делу Веджие Кашка" перенесли из-за отсутствия перевода постановления

Новости » Общество    23.11.2018 - 11:43
"Суд" по "делу Веджие Кашка" перенесли из-за отсутствия перевода постановления
Иллюстративное фото (facebook.com/crimeansolidarity)

Слушание перенесли на вторник, 27 ноября, на 10:00

Так называемый "Верховный суд" аннексированного Россией Крыма перенес заседание по "делу Веджие Кашка". Об этом заявил адвокат Эдем Семедляев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Сообщается, что Семедляев ходатайствовал о перенесении слушания, так как не были предоставлены переводы постановления "Верховного суда" о продлении и апелляционной жалобе адвоката.

"Бекир Дегерменджи не в полной мере владеет русским языком и изъявил желание воспользоваться правом на перевод", - отмечает издание.

После рассмотрения ходатайства слушание перенесли на вторник, 27 ноября, на 10:00.

Ранее РБК-Украина писало, что фигурантов "дела Веджие Кашка" Бекира Дегерменджи, Руслана Трубача, Казима Аметова оставили под арестом до 7 декабря. При этом Асана Чапуха оставили под домашним арестом.

Также сообщалось, что среди российских силовиков, которые задерживали активистов крымскотатарского национального движения по "делу Веджие Кашка", было по крайней мере двое бывших сотрудников расформированного спецподразделения МВД Украины "Беркут".

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