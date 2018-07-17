Суд у справі Януковича: дебати відбудуться 30 липня

Захист Януковича клопоче про допит 252 осіб як свідків в Оболонському суді

Оболонський районний суд Києва оголосив про початок судових дебатів по справі щодо держзради президента-втікача Віктора Януковича. Про це у залі суду заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

Суддя додав, що початок дебаті оголошено, однак вони, власне, відбудуться уже 30 липня о 10 годині.

"Суд оголошує судові дебати розпочатими… Суд оголосив про початок дебатів, вислухавши думки сторін, тому о 10 ранку 30 липня відбудуться дебати, про початок яких ми оголосили. Ми заявили про те, що всі ваші заяви були внесені до журналу судового засідання. Якщо ви не з'явитесь, то ми вимушені будемо залучити безоплатного адвоката", - сказав суддя Девятко.

Він також проінформував, що захист Януковича клопоче про допит 252 осіб як свідків у Оболонському суді, серед яких секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов та міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

"Загалом захист клопоче про допит 252 свідків. Серед них просять допитати Олещука, Приходька, Рибалка, Рудковського, Савенка, Семиноженка, Смирнова, Суховерхого, Трофіменка, Турчинова, Цирульника, Чуковського, Шевченка. Також надійшло клопотання про допит осіб Руденка, Кургана, Доманського, Ектова, Мокшина, Джумабаєва, Подольського, Кетрін Ештон, Штанмайєра, Андрушка, Сівака, Архіпова, та ін", - зазначив суддя.

Дев'ятко підкреслив, що надійшло і клопотання про повторне дослідження відеодоказів у суді.

"Також прийшло клопотання про повторне дослідження відеодоказів у суді",- сказав Дев'ятко.

Нагадаємо, раніше прокурор у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича Руслан Кравченко звинуватив адвоката Віталія Сердюка в підтримці російської агресії.

Крім того, на початку чергового засідання у справі Януковича захист просив викликати на допит колишнього президента Леоніда Кравчука, але суд відмовив у клопотанні.