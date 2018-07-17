Суд по делу Януковича: дебаты состоятся 30 июля

Защита Януковича ходатайствует о допросе 252 человек в качестве свидетелей в Оболонском суде

Оболонский районный суд Киева объявил о начале судебных прений по делу о госизмене беглого президента Виктора Януковича. Об этом в зале суда заявил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

Судья добавил, что начало дебатов объявлено, однако они, собственно, состоятся уже 30 июля в 10:00.

"Суд объявляет судебные дебаты начатыми... Суд объявил о начале дебатов, выслушав мнения сторон, поэтому в 10 утра 30 июля состоятся дебаты, о начале которых мы объявили. Мы заявили о том, что все ваши заявления были внесены в журнал судебного заседания. Если вы не явитесь, то мы вынуждены будем привлечь бесплатного адвоката", - сказал судья Девятко.

Он также проинформировал, что защита Януковича ходатайствует о допросе 252 человек в качестве свидетелей в Оболонском суде, среди которых секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"В целом защита ходатайствует о допросе 252 свидетелей. Среди них просят допросить Олещука, Приходько, Рыбалко, Рудьковского, Савенко, Семиноженко, Смирнова, Суховерхого, Трофименко, Турчинова, Цирюльника, Чуковского, Шевченко. Также поступило ходатайство о допросе лиц Руденко, Кургана, Доманского, Эктова, Мокшина, Джумабаева, Подольского, Кэтрин Эштон, Штанмайера, Андрушко, Сивака, Архипова и др.", - отметил судья.

Девятко подчеркнул, что поступило и ходатайство о повторном исследовании видеодоказательств в суде.

"Также пришло ходатайство о повторном исследования видеодоказательств в суде", - сказал Девятко.

Напомним, ранее прокурор по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича Руслан Кравченко обвинил адвоката Виталия Сердюка в поддержке российской агрессии.

Кроме того, в начале очередного заседания по делу Януковича защита просила вызвать на допрос бывшего президента Леонида Кравчука, но суд отказал в ходатайстве.