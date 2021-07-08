Суд по MH17 відхилив клопотання захисту про допит американського розвідника

На засіданні Окружного суду Гааги по справі про катастрофу MH17 відхилено клопотання захисту про допит американського розвідника, який склав звіт про катастрофу авіалайнера. У документі наголошується, що вся "можлива інформація" була передана спецслужбам Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду .

Суд нагадав, що ще в 2020 році доручив слідчому судді запросити у США супутникові знімки району катастрофи. Американська сторона відмовилася, пояснивши це тим, що раніше вся "можлива інформація" була надана розвідці Нідерландів.

Суд робить висновок, що США не нададуть ніяку іншу інформацію, крім того, що міститься в доповіді. Тому клопотання про допит американського розвідника, який склав документ, відхилено як безглузде.

У звіті, складеному Американським розвідником йдеться, що нідерландкою розвідці була передана вся можлива інформація. Згідно з американськими даними, MH17 був збитий ракетою SA-11" Бук " з району південніше Сніжного, а пускова установка прибула з Росії і контролювалася проросійськими бойовиками.