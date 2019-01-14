Суд у справі Крисіна вп'яте не зміг заслухати обвинувальний акт

Фото: Юрій Крисін (РБК-Україна)

Суд не може за відсутності захисника розглядати клопотання та продовжувати слухати справу

Дарницький районний суд Києва сьогодні, 14 січня, у справі проти Юрія Крисіна за обвинуваченням у протидії учасникам Євромайдану та катуванні вп'яте не зміг почати слухати обвинувальний акт. Про це у залі заявила суддя Олена Просалова, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Юрій Крисін заявив, що подав до суду два клопотання. Однак пояснити суть та зміст цих клопотань не зміг. Як стало ясно в ході засідання, одне з клопотань стосується відмови від послуг адвоката Ігоря Василенка.

"Я передав до суду два клопотання. Без інших двох захисників ми розпочати не зможемо засідання. Оголосити суть їх не можу. Я хочу ознайомитись з матеріалами справи, я не читав ще жодного аркуша справи", - сказав Крисін.

Він також заявив, що хоче ознайомитись з матеріалами, яких, начебто, не бачив. На зв'язку із судом він був шляхом відеоконференції з колонії.

В процесі засідання суддя Просалова повідомила, що суд не може за відсутності захисника розглядати клопотання та продовжувати слухати справу.

Після цього Крисін заперечив проти зачитування обвинувального акту в сьогоднішньому засіданні.

"Ми не можемо розпочати оголошення обвинувального акту сьогодні", - сказав він.

Адвокат Тетяна Гнатюк заявила, що в наступному засіданні, призначеному на 24 січня, не зможе бути присутня, оскільки має інші засідання.

"Суд ухвалив відкласти розгляд справи стосовно Юрія Крисіна на 24 січня.

"На 24 січня засідання суд не скасовує. Адвоката Солодко ми повідомимо належним чином", - сказала суддя Просалова.

Прокурор у справі Крисіна Юлія Малашич вважає, що сторона захисту зловживає своїми процесуальними правами.

"Обвинувачений, як ми зрозуміли, подав клопотання про відмову від послуг адвоката Василенко", - повідомила вона.

Вона зазначила, що на її переконання, захисники "не налаштовані" на слухання справи.

Так, минулого засідання троє адвокатів Крисіна : Тетяна Гнатюк, Ігор Василенко та Євген Солодко не з'явилися у засідання у повному складі без пояснення суду причин своєї неявки.

Сьогодні в засідання прийшли активісти Нацкорпусу. Близько 25 активістів перебували у залі суду.

Зазначимо, Юрій Крисін перебуває в колонії в Торецьку, де відбуває покарання у справі про вбивство журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія взимку 2014 року.

Нагадаємо, Дарницький районний суд 26 грудня вчетверте не зміг перейти до оголошення обвинувального акту в суді. Зазначимо, це одна з перших стадій судового процесу, за якою мають послідувати: вивчення матеріалів справи, допит свідків та потерпілих.

Також РБК-Україна писало, що справу Крисіна прокоментував генпрокурор Юрій Луценко.

"Ситуація з Крисіним, попри крики про зраду, була зреалізована так, як і мала бути реалізована – він отримав серйозний тюремний термін. Він відбуває його в таборі, хоч і впирався, не хотів їхати з СІЗО. Точно также серйозні вироки отримують і інші люди, які вчинили вбивства", - сказав він.