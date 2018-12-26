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Захист Крисіна знову зірвав зачитування обвинувального акта

Новини » Суспільство    26.12.2018 - 15:05
Захист Крисіна знову зірвав зачитування обвинувального акта
Фото: Юрій Крисін (РБК-Україна)

Захист Крисіна вкотре не з'явився на засідання суду

Дарницький районний суд Києва сьогодні у справі Юрія Крисіна в четвертий раз не зміг почати зачитування обвинувального акта у протидії учасникам Євромайдану і тортурах. Про це заявила суддя Ольга Просалова, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, суд відклав розгляд справи Крисіна на 14 січня. Він також зазначила, що суду невідома причина неявки адвокатів.

"В подальшому ми будемо реагувати відповідним чином. Сьогоднішнє засідання оголошено завершеним", - підкреслила Просалова.

Зазначимо, сьогодні три адвоката Тетяна Гнатюк, Ігор Василенко та Євген Солодко не з'явилися до суду. Сам Крисін по відеозв'язку заявив, що виступає проти продовження судового засідання без своїх адвокатів. Обвинувальний акт намагаються зачитати в Дарницькому райсуді Києва ще з березня 2018 року.

Нагадаємо, 11 грудня засідання перенесли у зв'язку з неявкою потерпілого. Крисін виступає в суді по відеозв'язку з колонії в Торецьку, де відбуває покарання у справі про вбивство журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія взимку 2014 року.

У цій справі Крисіна підозрюють в організації викрадення та катування активіста Владислава Іваненка.

 

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