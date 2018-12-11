Справа Крисіна: суд знову переніс слухання щодо протидії учасникам Євромайдану

Фото: Юрій Крысін (РБК-Україна)

Останнє в цьому засідання у справі Крисіна за обвинуваченням у катуванні учасників Євромайдану відбудеться 26 грудня

Дарницький районний суд Києва у вівторок, 11 грудня, знову відклав розгляд у справі Юрія Крисіна за обвинуваченням у протидії учасникам Євромайдану та катуванні. Про це заявила суддя Ольга Просалова, передає кореспондент РБК-Україна.

Причиною перенесення розгляду стала неявка потерпілого. Сам Крисін також не був присутнім у суді, а виступав через відеозв'язок, оскільки він наразі перебуває в колонії у Донецькій області.

"Суд відкладає розгляд справи на 26 грудня на 13:30 через неявку потерпілого. Сьогоднішнє засідання оголошую завершеним. Наступні дати: 14 січня 16 година, 24 січня 15.00, 4 лютого 13.00, 12.30 21 лютого, 14.00 28 лютого", - сказала суддя.

Додамо, що адвокат Крисіна - Ігор Василенко заявив, що продовжити засідання неможливо. Адвокат Тетяна Гнатюк підтримала клопотання Василенка.

"Я вважаю, що через неявку третього адвоката продовжувати засідання сьогодні неможливо", - сказав він.

"Клопотання про оголошення перерви вважаю необгрунтованим. Дане клопотання прошу відхилити", - додала прокурор Юлія Малашич.

Старший прокурор ГПУ Олексій Донський, який представляє сторону обвинувачення в суді, зазначив, що загалом по Крисіну слухаються справи у двох судах: Дарницький та Солом’янський. У Дарницькому Крисіну інкримінують ст. 27, ст. 146, ст. 127, а також ст. 340. Максимальне покарання, яке він може отримати, - 10 років позбавлення волі.

Так, в Дарницькому суді розглядаються 4 епізоди: перший і другий за подіями 21-22 січня 2014 року, а саме викрадення відеооператора Владислава Іваненка і його катування. У цьому епізоді йому інкримінується посібництво і підбурювання до скоєння злочину. Саме Юрій Крисін залучив людей до "справи".

Нагадаємо, Юрій Крисін на сьогодні знаходиться в колонії в Донецькій області, в якій він відбуває покарання у справі про вбивство журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія взимку 2014 року.

Додамо, як розповів раніше РБК-Україна начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, на сьогодні немає жодного вироку обвинуваченим у розгоні акції студентів на Майдані Незалежності (Євромайдану) у листопаді 2013 року.