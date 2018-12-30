Луценко прокоментував справу Крисіна, якого звинувачують у протидії активістам Майдану

Фото: Юрій Луценко (gp.gov.ua)

Юрій Луценко вважає, що Крисін отримав серйозний тюремний термін

Генпрокурор Юрій Луценко прокоментував справу Юрія Крисіна, якого звинувачують у протидії учасникам Євромайдану і тортурах активістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "5 канал".

За його словами, Крисін отримав серйозний тюремний термін.

"Ситуація з Крисіним, попри крики про зраду, була зреалізована так, як і мала бути реалізована – він отримав серйозний тюремний термін. Він відбуває його в таборі, хоч і впирався, не хотів їхати з СІЗО. Точно также серйозні вироки отримують і інші люди, які вчинили вбивства", - сказав він.

Втім, він зазначив, що по справах Майдану в суді знаходяться декілька десятків справ.

"Я не готовий по прізвищах зараз назвати", - сказав Луценко, відповідаючи на питання журналіста про те, хто відправився до в’язниці по справах Майдану.

Зазначимо, Юрій Крисін перебуває в колонії в Торецьку, де відбуває покарання у справі про вбивство журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія взимку 2014 року.

Нагадаємо, Дарницький районний суд 26 грудня вчетверте не зміг перейти до оголошення обвинувального акту в суді. Зазначимо, це одна з перших стадій судового процесу, за якою мають послідувати: вивчення матеріалів справи, допит свідків та потерпілих.