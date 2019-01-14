Суд по делу Крысина пятый раз не смог заслушать обвинительный акт

Суд не может при отсутствии защитника рассматривать ходатайство и продолжать слушать дело
Дарницкий районный суд Киева сегодня, 14 января, в деле против Юрия Крысина по обвинению в противодействии участникам Евромайдана и пытках в пятый раз не смог начать слушать обвинительный акт. Об этом в зале заявила судья Елена Просалова, передает корреспондент РБК-Украина.
Крысин заявил, что подал в суд два ходатайства. Однако, объяснить суть и содержание этих ходатайств не смог. Как стало ясно в ходе заседания, одно из ходатайств касается отказа от услуг адвоката Игоря Василенко.
"Я передал в суд два ходатайства. Без других двух защитников мы начать не сможем заседания. Объявить суть их не могу. Я хочу ознакомиться с материалами дела, я не читал еще ни одного листа дела", - сказал Крысин.
Он также заявил, что хочет ознакомиться с материалами, которых, вроде бы, не видел. На связи с судом он был путем видеоконференции из колонии.
В процессе заседания судья Просалова сообщила, что суд не может при отсутствии защитника рассматривать ходатайство и продолжать слушать дело.
После этого Крысин возразил против зачитывания обвинительного акта в сегодняшнем заседании.
"Мы не можем начать оглашение обвинительного акта сегодня", - сказал он.
Адвокат Татьяна Гнатюк заявила, что в следующем заседании, назначенном на 24 января, не сможет присутствовать, поскольку имеет другие заседания.
"Суд постановил отложить рассмотрение дела в отношении Юрия Крысина на 24 января.
"На 24 января заседание суд не отменяет. Адвоката Сладко мы уведомим должным образом", - сказала судья Просалова.
Прокурор по делу Крысина Юлия Малашич считает, что сторона защиты злоупотребляет своими процессуальными правами.
"Обвиняемый, как мы поняли, подал ходатайство об отказе от услуг адвоката Василенко", - сообщила она.
Она отметила, что по ее мнению, защитники "не настроены" на слушание дела.
Так, в прошлом заседания трое адвокатов Крысина Татьяна Гнатюк, Игорь Василенко и Евгений Солодко не явились в заседание в полном составе без объяснения суду причин своей неявки.
Сегодня в заседание пришли активисты Нацкорпуса. Около 25 активистов находились в зале суда.
Отметим, Юрий Крысин находится в колонии в Торецке, где отбывает наказание по делу об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия зимой 2014 года.
Напомним, Дарницкий районный суд 26 декабря в четвертый раз не смог перейти к оглашению обвинительного акта в суде. Отметим, это одна из первых стадий судебного процесса, за которым должны последовать: изучение материалов дела, допрос свидетелей и потерпевших.
РБК-Украина писало, что дело Крысина прокомментировал генпрокурор Юрий Луценко.
"Ситуация с Крысиным, несмотря на крики об измене, была реализована так, как и должна быть реализована – он получил серьезный тюремный срок. Он отбывает его в лагере, хоть и упирался, не хотел уезжать из СИЗО. Точно также серьезные приговоры получают и другие люди, которые совершили убийства", - сказал он.