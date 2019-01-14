Суд по делу Крысина пятый раз не смог заслушать обвинительный акт

Фото: Юрий Крисін (РБК-Украина)

Суд не может при отсутствии защитника рассматривать ходатайство и продолжать слушать дело

Дарницкий районный суд Киева сегодня, 14 января, в деле против Юрия Крысина по обвинению в противодействии участникам Евромайдана и пытках в пятый раз не смог начать слушать обвинительный акт. Об этом в зале заявила судья Елена Просалова, передает корреспондент РБК-Украина.

Крысин заявил, что подал в суд два ходатайства. Однако, объяснить суть и содержание этих ходатайств не смог. Как стало ясно в ходе заседания, одно из ходатайств касается отказа от услуг адвоката Игоря Василенко.

"Я передал в суд два ходатайства. Без других двух защитников мы начать не сможем заседания. Объявить суть их не могу. Я хочу ознакомиться с материалами дела, я не читал еще ни одного листа дела", - сказал Крысин.

Он также заявил, что хочет ознакомиться с материалами, которых, вроде бы, не видел. На связи с судом он был путем видеоконференции из колонии.

В процессе заседания судья Просалова сообщила, что суд не может при отсутствии защитника рассматривать ходатайство и продолжать слушать дело.

После этого Крысин возразил против зачитывания обвинительного акта в сегодняшнем заседании.

"Мы не можем начать оглашение обвинительного акта сегодня", - сказал он.

Адвокат Татьяна Гнатюк заявила, что в следующем заседании, назначенном на 24 января, не сможет присутствовать, поскольку имеет другие заседания.

"Суд постановил отложить рассмотрение дела в отношении Юрия Крысина на 24 января.

"На 24 января заседание суд не отменяет. Адвоката Сладко мы уведомим должным образом", - сказала судья Просалова.

Прокурор по делу Крысина Юлия Малашич считает, что сторона защиты злоупотребляет своими процессуальными правами.

"Обвиняемый, как мы поняли, подал ходатайство об отказе от услуг адвоката Василенко", - сообщила она.

Она отметила, что по ее мнению, защитники "не настроены" на слушание дела.

Так, в прошлом заседания трое адвокатов Крысина Татьяна Гнатюк, Игорь Василенко и Евгений Солодко не явились в заседание в полном составе без объяснения суду причин своей неявки.

Сегодня в заседание пришли активисты Нацкорпуса. Около 25 активистов находились в зале суда.

Отметим, Юрий Крысин находится в колонии в Торецке, где отбывает наказание по делу об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия зимой 2014 года.

Напомним, Дарницкий районный суд 26 декабря в четвертый раз не смог перейти к оглашению обвинительного акта в суде. Отметим, это одна из первых стадий судебного процесса, за которым должны последовать: изучение материалов дела, допрос свидетелей и потерпевших.

РБК-Украина писало, что дело Крысина прокомментировал генпрокурор Юрий Луценко.

"Ситуация с Крысиным, несмотря на крики об измене, была реализована так, как и должна быть реализована – он получил серьезный тюремный срок. Он отбывает его в лагере, хоть и упирался, не хотел уезжать из СИЗО. Точно также серьезные приговоры получают и другие люди, которые совершили убийства", - сказал он.