Суд обиратиме міру запобіжного заходу Тамразову у закритому режимі

Сцддя відмовив у клопотанні захисту про присутність у залі представників преси

Слідчий суддя Печерського районного суду оголосив, що судове засідання з обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексію Тамразову проходитиме у закритому режимі. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, під час оголошення клопотання сторони обвинувачення у справі Тамразова до зали суду зайшли близько 20 осіб, які почали викрикувати "корупціонера в тюрму". Натомість присутні на засіданні активісти, які прийшли підтримати Тамразова, викрикували "Геть тітушок з залу!"

"Всі покидають зал засідання", - заявив суддя Вячеслав Підпалий.

Додамо, що суддя відмовив у клопотанні захисту про присутність у залі представників преси з редакційними посвідченнями через заперечення прокурора.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва сьогодні, 10 серпня, розпочав засідання з обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексію Тамразову.

9 серпня Генеральна прокуратура України затримала Тамразова на спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тисяч доларів.

Як відомо, Тамразов з 2010 року по березень 2014 року обіймав посаду першого заступника голови правління державного ПАТ "Укргазвидобування". Він також є власником видання Insider.