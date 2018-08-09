ГПУ затримала екс-заступника голови правління "Укргазвидобування"

Тамразова затримали на спробі дати 200 тис. доларів хабара прокурору

Генеральна прокуратура України (ГПУ) затримала колишнього першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексія Тамразова на спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тисяч доларів. Про це написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко на сторінці у Facebook.

За словами Луценка, Тамразов намагався дати хабар прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, яке пов'язане з діяльністю злочинної організації екс-президента України Віктора Януковича.

Крім того, за словами прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган, Тамразова після передачі неправомірної вигоди затримано на місці події у порядку ст. 208 КПК України. Проводяться невідкладні слідчі дії.

Фото: затримання Тамразова

Зазначимо, Олексій Тамразов з 2010 року по березень 2014 року обіймав посаду першого заступника голови правління державного ПАТ "Укргазвидобування". Він також є власником видання Insider.

Нагадаємо, в 2015 році Олексій Тамразов вніс заставу в розмірі 5 млн гривень за підозрюваного у вбивстві журналіста Олеся Бузини Дениса Поліщука.

Раніше повідомлялося, що в Києві на хабарі в 20 тис. доларів затримали начальника Департаменту податків та зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби України Павла Дроняка.