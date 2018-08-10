Адвокати проситимуть відпустити Тамразова без міри запобіжного заходу

Прокуратура просить про взяття під варту або заставу у 5,4 млн гривень

Сторона захисту клопотатиме про звільнення Олексія Тамразова без обрання міри запобіжного заходу. Про це повідомив адвокат Тамразова Віталій Коломієць, передає кореспондент РБК-Україна.

"Зараз буде слухатись клопотання про обрання міри запобіжного заходу.... кваліфікація прокуратури ч. 3 статті 369 ККУ, передбачає покарання від 4 до 8 років позбавлення волі. Прокуратура просить про взяття під варту, або альтернативу заставу у 5,4 млн грн. ...Сторона захисти наполягає на скасуванні запобіжного заходу, адже по-перше відсутні будь-які ризики, які передбачені: це ухилення, це влив на свідків, тобто перешкоджати і знищувати документи. Тобто відносно Олексія з його репутацією це смішно. І відносно обґрунтованості підозри це смішно. Це хитка кваліфікація і стаття. Дуже важко довести умисел конкретної особи", - заявив Коломієць.

Адвокат додав: "Нам не відкрили всі матеріали справи. З тих, що ми бачимо, то Олексій готовий пройти цю справу без будь-яких запобіжних заходів".

Під Печерським районним судом Києва зібралось близько сотні активістів, які прийшли підтримати Тамразова. Зокрема, до зали суду прийшов координатор організації С14 Сергій Мазур.

Нагадаємо, 9 серпня Генеральна прокуратура України (ГПУ) затримала колишнього першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексія Тамразова на спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тисяч доларів.