Суд будет избирать меру пресечения Тамразову в закрытом режиме

Новости Происшествия 10.08.2018 - 16:29
Фото: избрание меры пресечения Тамразову (РБК-Украина)
Фото: избрание меры пресечения Тамразову (РБК-Украина)

Сцддя отказал в ходатайстве защиты о присутствии в зале представителей прессы

Следственный судья Печерского районного суда объявил, что судебное заседание по избранию меры пресечения бывшему первому заместителю председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексею Тамразову будет проходить в закрытом режиме. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, во время оглашения ходатайства стороны обвинения в деле Тамразова в зал суда вошли около 20 человек, которые начали выкрикивать "коррупционера в тюрьму". В то же время присутствующие на заседании активисты, которые пришли поддержать Тамразова, выкрикивали "Долой титушек из зала!"

"Все покидают зал заседания", - заявил судья Вячеслав Пидпалый.

Добавим, что судья отказал в ходатайстве защиты о присутствии в зале представителей прессы с редакционными удостоверениями из-за возражения прокурора.

Напомним, Печерский районный суд города Киева сегодня, 10 августа, начал заседание по избранию меры пресечения бывшему первому заместителю председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексею Тамразову.

9 августа Генеральная прокуратура Украины задержала Тамразова на попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов.

Как известно, Тамразов с 2010 года по март 2014 года занимал должность первого заместителя председателя правления государственного ПАО "Укргаздобыча". Он также является владельцем издания Insider.

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Теги:  мера пресечения,  Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС