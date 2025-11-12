ua en ru
Суд в Британии вынес громкий приговор: "криптокоролева" из Китая обманула 128 000 человек

Среда 12 ноября 2025 05:47
UA EN RU
Иллюстративное фото: попасть за решетку в Британии (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Великобритании осудили 47-летнюю гражданку Китая Чжимин Цянь, которую обвиняют в причастности к одной из крупнейших криптоафер в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Суд в Саутверке признал Чжимин Цянь виновной в отмывании денег и владении преступным имуществом. Ей назначено наказание в виде 11 лет и 8 месяцев заключения.

Расследование британской полиции установило, что Цянь руководила глобальной схемой Понци, из-за которой более 128 000 человек в Китае потеряли свои инвестиции - в том числе сбережения и пенсионные фонды.

Полученные незаконным путем средства она хранила в криптовалюте. Во время обысков правоохранители изъяли устройства, на которых хранилось 61 000 биткоинов, которые на момент изъятия оценивались в более 6,6 миллиардов долларов - это стало крупнейшим криптовалютным конфискационным случаем в истории Великобритании.

После того как китайские власти начали расследование, Цянь сбежала в Британию под фальшивым именем.

В Лондоне она вела роскошный образ жизни - арендовала элитный дом за 17 000 в месяц, покупала драгоценности и пыталась приобрести недвижимость стоимостью несколько миллионов фунтов, чтобы легализовать свои криптоактивы.

Прокуроры назвали ее "архитектором преступления", которое она тщательно продумала и реализовала из "чистой жадности". В найденных следователями записках Цянь мечтала "стать монархом Либерленда" - самопровозглашенного микрогосударства между Сербией и Хорватией, а также "встретить британскую королевскую семью".

Вместе с ней суд осудил ее сообщника - 47-летнего малайзийца Сэнг Хок Линга, который помогал переводить и отмывать криптовалютные активы. Его наказали 4 годами и 11 месяцами лишения свободы.

Судья Салли-Энн Хейлз во время оглашения приговора отметила, что Цянь "разрушила жизни тысяч людей, не испытывая никакого раскаяния", и "использовала технологию криптовалюты для массового обмана и личного обогащения".

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил намерение превратить США в биткойн-сверхдержаву и криптостолицу мира.

Именно политика Трампа ранее дала криптовалютам существенный толчок:

  • президент США активно обращался к криптосообществу;
  • запустил собственный мем-койн;
  • анонсировал создание стратегического резерва страны в биткоине и позволил включать криптовалюту в пенсионные планы, что привело к рекордному росту биткоина до 124 000 долларов.

