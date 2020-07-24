ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Суд у Білорусі продовжив арешт конкуренту Лукашенка

Мінськ, П'ятниця 24 липня 2020 08:21
Суд у Білорусі продовжив арешт конкуренту Лукашенка
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov)
Автор: Анастасия Рокитна

Зараз чоловік перебуває у ізоляторі Мінська

Білоруський суд продовжив арешт блогера та політичного опонента чинного президента Сергія Тихановського ще на 15 діб. Його тримають під вартою за мітинг, який відбувся 27 травня у Могильові.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

На цьому мітингу збирали підписи для подання документів на участь у президентських виборах. Зараз чоловік перебуває у ізоляторі Мінська. Йому інкримінують організацію та підготовку акцій, які порушують громадський порядок.

Дружина Тихановського Світлана зареєструвалась кандидатом у президенти через те, що альтернативних кандидатів ЦВК відмовилась реєструвати.

Нагадаємо, кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська вивезла дітей в Євросоюз через погрози того, що влада може їх відібрати.

Як писало РБК-Україна, 14 липня відбулися протести на підтримку незареєстрованих кандидатів на президентські вибори, які мають відбутися 9 серпня.

Зазначимо, що Центральна виборча комісія Білорусі не зареєструвала одного з головних конкурентів чинної влади Віктора Бабарика.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Олександр Лукашенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся