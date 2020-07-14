ЦВК Білорусі не допустила на вибори головного конкурента Лукашенка

Фото: Віктор Бабарико (facebook.com/viktar.babaryka)

Причиною такого рішення в ЦВК назвали "незадекларовану власність в офшорах"

Центральна виборча комісія Білорусі проголосувала за недопуск в кандидати на виборах головного конкурента чинної влади Віктора Бабарика. Причиною такого рішення в ЦВК назвали "незадекларовану власність в офшорах".

Про це повідомляє TUT.by.

Як повідомили в ЦВК, такі дані про Бабарика вони отримали від Комітету держконтролю Білорусі.

Зазначимо, Бабарико вважається найбільш серйозним супротивником Олександра Лукашенка на майбутніх виборах. За даними опитування, за нього готові голосувати до 50% білорусів.

Крім того, в Білорусі проходять масові акції протесту через затримання опонентів Лукашенка на виборах. Затримано сотні людей через "порушення порядку проведення масових заходів".

Нагадаємо, на думку першого глави незалежної Білорусі Станіслава Шушкевича, влада спробує будь-які акції протесту зірвати провокаціями.

Відзначимо, Олександр Лукашенко хоче "навести порядок" зі свободою слова в Білорусі.