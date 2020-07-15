У Білорусі затримали понад 250 учасників протестів

Фото: протести в Білорусі (kafanews.com)

У ході зіткнень постраждали шість правоохоронців

У Білорусі в ході акцій протесту було затримано більше 250 демонстрантів. В результаті зіткнень постраждали шестеро міліціонерів.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

Як зазначили в МВС, найбільше порушень під час протестів було зафіксовано в Мінську. Також правоохоронці склали 115 адміністративних протоколів відносно демонстрантів, після чого частина затриманих демонстрантів відпустили.

"Порушення громадського порядку вчора зафіксовані в кількох населених пунктах країни: затримано більше 250 чоловік, у тому числі водії і велосипедисти, за непокору законному розпорядженню або вимозі посадової особи при виконанні ним службових повноважень, порушення порядку організації або проведення масових заходів, а також недотримання правил дорожнього руху", - повідомили в МВС

Також правоохоронці зазначили, що в Мінську в ході протестів постраждали співробітники Омону.

"В результаті бійки шестеро міліціонерів ОМОН ГУВС Мінміськвиконкому отримали травми, з них четверо госпіталізовані", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, протести в Білорусі спалахнули ввечері, 14 липня. Протести пройшли в підтримку незареєстрованих кандидатів на президентські вибори, які мають відбутися 9 серпня.

Раніше РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія Білорусі не зареєструвала одного з головних конкурентів чинної влади Віктора Бабарыко.

Всього в Білорусі зареєстрували п'ять кандидатів - чинний президент Олександр Лукашенко, екс-депутат Ганна Канопацкая, голова партії БСДГ Сергій Черечень, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і дружина затриманого блогера Сергія Тихановского - Світлана Тихановская.