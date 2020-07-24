Суд в Беларуси продлил арест конкуренту Лукашенко

Сейчас мужчина находится в изоляторе Минска
Белорусский суд продлил арест блогеру и политическому оппоненту действующего президента Сергею Тихановскому еще на 15 суток. Его держат под стражей из-за митинга, который состоялся 27 мая в Могилеве.
Об этом сообщает "Радио свобода".
На этом митинге собирали подписи для подачи документов на участие в президентских выборах. Сейчас мужчина находится в изоляторе Минска. Ему инкриминируют организацию и подготовку акций, нарушающих общественный порядок.
Жена Тихановського Светлана зарегистрировалась кандидатом в президенты из-за того, что альтернативных кандидатов ЦИК отказалась регистрировать.
Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська вывезла детей в Евросоюз из-за угрозы того, что власть может их отобрать.
Как писало РБК-Украина, 14 июля состоялись протесты в поддержку незарегистрированных кандидатов на президентские выборы, которые должны состояться 9 августа.
Отметим, что Центральная избирательная комиссия Беларуси зарегистрировала одного из главных конкурентов действующей власти Виктора Бабарыка.