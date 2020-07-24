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Суд в Беларуси продлил арест конкуренту Лукашенко

Минск, Пятница 24 июля 2020 08:21
Суд в Беларуси продлил арест конкуренту Лукашенко
Фото: Александр Лукашенко (president.gov)
Автор: Анастасия Рокитна

Сейчас мужчина находится в изоляторе Минска

Белорусский суд продлил арест блогеру и политическому оппоненту действующего президента Сергею Тихановскому еще на 15 суток. Его держат под стражей из-за митинга, который состоялся 27 мая в Могилеве.

Об этом сообщает "Радио свобода".

На этом митинге собирали подписи для подачи документов на участие в президентских выборах. Сейчас мужчина находится в изоляторе Минска. Ему инкриминируют организацию и подготовку акций, нарушающих общественный порядок.

Жена Тихановського Светлана зарегистрировалась кандидатом в президенты из-за того, что альтернативных кандидатов ЦИК отказалась регистрировать.

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська вывезла детей в Евросоюз из-за угрозы того, что власть может их отобрать.

Как писало РБК-Украина, 14 июля состоялись протесты в поддержку незарегистрированных кандидатов на президентские выборы, которые должны состояться 9 августа.

Отметим, что Центральная избирательная комиссия Беларуси зарегистрировала одного из главных конкурентов действующей власти Виктора Бабарыка.

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