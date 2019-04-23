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Суд арештував нападника на патрульну у Києві

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 17:54
Суд арештував нападника на патрульну у Києві
Фото: засідання суду (kyiv.gp.gov.ua)

Зловмисника арештовано на два місяці

Суд арештував на два місяці чоловіка, який здійснив напад на патрульну у Києві та заволодів поліцейським автомобілем. Про це повыдомляє прес-служба прокуратури міста Києва

Таке рішення ухвалив Шевченківський райсуд столиці.

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №10 зловмиснику, який на вул. Хрещатик заволодів поліцейським автомобілем та збив жінку-інспектора поліції, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, 21 квітня 20-річний уродженець Рівненської області, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заволодів поліцейським автомобілем, а коли жінка-інспектор поліції намагалася його зупинити, скоїв на неї наїзд та втік.

У ході переслідування працівники поліції заблокували та затримали правопорушника на вул. Залізничне Шосе.

Дії правопорушника кваліфіковані за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Досудове слідство триває.

Патрульна поліцейська отримала тяжку черепну-мозкову травму та потрапила в реанімацію.

РБК-Україна писало, що за наїзд на патрульну нападнику загрожує довічне ув’язнення.

 

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