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За наїзд на патрульну хлопцю загрожує довічне ув’язнення

Новини » Надзвичайні події    22.04.2019 - 13:56
За наїзд на патрульну хлопцю загрожує довічне ув’язнення
Фото: поліцейська Toyota Prius (npu.gov.ua)

Посягання на життя працівника правоохоронного органу передбачає довічне ув’язнення

Поліція відкрила кримінальне провадження стосовно хлопця 1998 року народження, який ввечері 21 квітня на Майдані Незалежності викрав поліцейський автомобіль і збив патрульну поліцейську. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За даними прес-служби, відкрито кримінальні провадження за статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) та частиною третьою статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом)  Кримінального кодексу України. 

Як нагадали в поліції, правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці Хрещатик невідомий викрав службовий автомобіль і збив патрульну. Слідчі встановили, що хлопець, 1998 року народження, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, скористався тим, що працівники поліції відволіклися на вирішення конфлікту, на який вони прибули на вулицю Хрещатик, заволодів поліцейським автомобілем, а коли жінка-інспектор поліції намагалася його зупинити - збив її і втік. 

Патрульна поліцейська отримала тяжку черепну-мозкову травму, вона перебуває у реанімаційному відділенні, де їй надають всю необхідну допомогу.

"Зловмисник, враховуючи, що він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, спочатку нічого не пояснював, а тепер відмовляється надавити будь-які пояснення, посилаючись на ст. 63 Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, ввечері 21 квітня на Майдані Незалежності в Києві зловмисник викрав поліцейський автомобіль Toyota Prius.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходив другий тур президентських виборів. За даними МВС, охорону порядку забезпечували понад 130 тис. силовиків.

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