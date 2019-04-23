ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд арестовал нападавшего на патрульную в Киеве

Новости » Общество    23.04.2019 - 17:54
Суд арестовал нападавшего на патрульную в Киеве
Фото: заседание суда (kyiv.gp.gov.ua)

Злоумышленника арестовали на два месяца

Суд арестовал на два месяца мужчину, который совершил нападение на патрульную в Киеве и завладел полицейским автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Такое решение принял Шевченковский райсуд столицы.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 злоумышленнику, который на вул. Крещатик завладел полицейским автомобилем и сбил женщину-инспектора полиции, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 апреля 20-летний уроженец Ровенской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завладел полицейским автомобилем, а когда женщина-инспектор полиции пыталась его остановить, совершил на нее наезд и скрылся.

В ходе преследования сотрудники полиции заблокировали и задержали правонарушителя на ул. Железнодорожное шоссе.

Действия правонарушителя квалифицированы по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

Патрульная полицейская получила тяжелую черепно-мозговую травму и попала в реанимацию.

РБК-Украина писало, что за наезд на патрульную нападающему грозит пожизненное заключение.

За наезд на патрульную парню грозит пожизненное Полиция сообщила подробности нападения на патрульную в центре Киева
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины полициянападениеСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь