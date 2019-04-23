Суд арестовал нападавшего на патрульную в Киеве

Фото: заседание суда (kyiv.gp.gov.ua)

Злоумышленника арестовали на два месяца

Суд арестовал на два месяца мужчину, который совершил нападение на патрульную в Киеве и завладел полицейским автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Такое решение принял Шевченковский райсуд столицы.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 злоумышленнику, который на вул. Крещатик завладел полицейским автомобилем и сбил женщину-инспектора полиции, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 апреля 20-летний уроженец Ровенской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завладел полицейским автомобилем, а когда женщина-инспектор полиции пыталась его остановить, совершил на нее наезд и скрылся.

В ходе преследования сотрудники полиции заблокировали и задержали правонарушителя на ул. Железнодорожное шоссе.

Действия правонарушителя квалифицированы по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

Патрульная полицейская получила тяжелую черепно-мозговую травму и попала в реанимацию.

РБК-Украина писало, что за наезд на патрульную нападающему грозит пожизненное заключение.