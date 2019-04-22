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Поліція повідомила подробиці нападу на патрульну у центрі Києва

Новини » Надзвичайні події    22.04.2019 - 02:24
Поліція повідомила подробиці нападу на патрульну у центрі Києва
Фото: Toyota Prius (Патрульна поліція України)

Зловмисник викрав поліцейський автомобіль і збив патрульну поліцейську

У патрульній поліції повідомили подробиці викрадення поліцейського авто та нападу на патрульну поліцейську на Майдані Незалежності в Києві. Про це повідомляється у Facebook Департаменту патрульної поліції.

За даними поліції, 21 квітня о 23:50 на перехресті вулиць Хрещатик та Михайлівська екіпаж патрульної поліції відпрацьовував виклик "Хуліганство" - буянить нетвереза компанія.

"Прибувши на виклик, патрульні почали розбиратися в ситуації та встановлювати подробиці події. У цей час до службового автомобіля Toyota Prius раптово підбіг невідомий чоловік та сів за кермо службового авто. Далі різко натиснувши на педаль газу чоловік розпочав рух, при цьому збив патрульну поліцейську, яка намагалася його зупинити, та здійснив викрадення службового авто", - йдеться в повідомленні.

Через деякий час, в ході організованих заходів по переслідуванню, на Залізничному шосе, 7, викрадений службовий автомобіль було заблоковано та зупинено екіпажами патрульної поліції, зловмисника затримано, повідомили в поліції.

Патрульну шпиталізовано до лікарні з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Її стан оцінюється як задовільний.

Поліція повідомила подробиці нападу на патрульну у центрі Києва

Як повідомляло РБК-Україна, на Майдані Незалежності в Києві зловмисник викрав поліцейський автомобіль Toyota Prius.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходив другий тур президентських виборів. За даними МВС, охорону порядку забезпечували понад 130 тис. силовиків.

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